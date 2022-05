Landesamt: Leichtes Hochwasser im Bereich der Erft möglich

Essen (dpa/lnw)

Angesichts der Wetterprognosen könnte es nach Einschätzung des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) im Bereich der Erft am Freitag zu leichtem Hochwasser kommen. Im Laufe des Abends könnte der Hochwasser-Informationswert 1 an manchen Nebenläufen der Erft überschritten werden, hieß es am Nachmittag in einer Vorab-Informationen zur hydrologischen Situation in NRW. Auch andere Gebiete im Land könnten betroffen sein.

Von dpa