Landesparteitag der AfD nun in Siegen: Nach Absagen zuvor

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische AfD will Anfang Februar auf einem Parteitag in Siegen die personellen und inhaltlichen Weichen für die Landtagswahl im Mai stellen. Die AfD werde am 5. und 6. Februar den Landesvorstand neu wählen und das Programm für die Landtagswahl im Mai beschließen, teilte eine Parteisprecherin mit. Zuvor hatte die Partei für eine Hallen-Anmietung zwei Absagen erhalten - aus Köln und aus dem sauerländischen Schmallenberg.

Von dpa