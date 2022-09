Landesregierung bringt Nachtragshaushalt in den Landtag ein

Die Landesregierung bringt am Mittwoch (ab 10 Uhr) in den Landtag einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr zur parlamentarischen Beratung ein. Mit dem Gesetzentwurf will sie erste Versprechen aus dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag einlösen. Im Entwurf sind der Einstieg in eine gleiche Lehrereingangsbesoldung sowie mehr Geld für Klimaschutz, Sicherheit, Hochwasserschutz und die Ukraine-Flüchtlinge vorgesehen. Die Opposition kritisierte bereits vor der Parlamentsdebatte an diesem Mittwoch den Regierungsentwurf.

Dank höherer Steuereinnahmen hat der finanzielle Spielraum des Landes Nordrhein-Westfalen zugenommen. Der Landeshaushalt 2022 soll mit dem Nachtrag um fast 900 Millionen auf gut 88,4 Milliarden Euro wachsen.