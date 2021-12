Landesregierung will Windrad-Bau in NRW-Wäldern erleichtern

Düsseldorf (dpa)

Um die emissionsfreie Stromerzeugung aus Wind voranzubringen, will die nordrhein-westfälische Landesregierung den Bau von Windrädern in Wäldern erleichtern. Dies soll durch die Berücksichtigung von sogenannten Kalamitätsflächen geschehen, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag im Landtag. Das sind Waldflächen, die durch Schädlinge oder Sturm zerstört wurden.

Von dpa