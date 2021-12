Landtag beschließt Listen zur Wahl des Bundespräsidenten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am Donnerstag die Delegiertenvorschläge der Landtagsfraktionen zur Wahl des Bundespräsidenten beschlossen. Insgesamt darf das bevölkerungsreichste Bundesland 156 Wahlfrauen und -männer in die Bundesversammlung entsenden, die am 13. Februar 2022 den neuen Bundespräsidenten oder die neue Bundespräsidentin wählt.

Von dpa