Landtag debattiert über Corona-Tests an Schulen

Die Änderung der Corona-Teststrategie an Grundschulen hat für scharfe Kritik gesorgt. Die SPD spricht von einem «Kommunikationschaos». Am Freitag geht die Diskussion im Landtag weiter.

Die Corona-Tests an den Schulen in Nordrhein-Westfalen sind heute (10 Uhr) Thema einer Aktuellen Stunde im Landtag. Die Debatte findet auf Antrag der SPD-Opposition statt, die von der CDU/FDP-Landesregierung Informationen zum weiteren Vorgehen an den Schulen im Land verlangt. Eine kurzfristige Änderung der Teststrategie an Grundschulen hatte in den vergangenen Tagen zu scharfer Kritik an der Regierung geführt.

Am Dienstag hatte das Schulministerium bekannt gegeben, dass Grundschüler nach einem positiven PCR-Pool-Ergebnis ihrer Klasse nur noch mit einem Schnelltest nachgetestet werden sollen. Bisher hatten Schülerinnen und Schüler noch einzelne PCR-Rückstellproben abgegeben. Das entfällt nun - laut Schulministerium wegen der sprunghaft angestiegenen Infektionszahlen, der hohen Labor-Belastungen und der von Bund und Ländern beschlossenen Priorisierung von PCR-Tests.

Lehrer- und Elternverbände sowie die Opposition reagierten mit scharfer Kritik. Der SPD-Oppositionsführer im Landtag, Thomas Kutschaty, warf Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) und Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ein «Kommunikationschaos» vor.