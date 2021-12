Landtag setzt erneut Zeichen gegen Antisemitismus

Düsseldorf (dpa/lnw)

In einer Reihe mit anderen Einrichtungen hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am Samstag erneut ein Zeichen für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus gesetzt. Auf der LED-Wand des Parlamentsgebäudes war nach Angaben der Pressestelle die Flagge zum Jubiläumsjahr des Vereins 321 zu sehen. Auf der mehrfarbigen Flagge, die bereits am Vortag unter anderem in Bonn gehisst wurde, wird auf 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland hingewiesen.

Von dpa