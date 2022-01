Landtagsabgeordneter Vincentz will Chef der AfD NRW werden

Düsseldorf (dpa)

Der 35 Jahre alte Landtagsabgeordnete Martin Vincentz will neuer Parteichef der nordrhein-westfälischen AfD werden. Das bestätigte Vincentz am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Zuvor hatte der amtierende Landeschef Rüdiger Lucassen in einem Schreiben an den Landesverband angekündigt, beim Parteitag am 5. und 6. Februar nicht mehr zu kandidieren.

Von dpa