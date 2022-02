Landtagswahlkampf: AfD wirbt mit «Freiheit» und «Wohlstand»

Ratingen (dpa/lnw)

Mit Schlagworten wie «Freiheit», «Wohlstand», «Familie» und «Heimat» zieht die nordrhein-westfälische AfD in den Wahlkampf. Knapp drei Monate vor der Landtagswahl am 15. Mai stellte die rechtspopulistische Partei am Freitag in Düsseldorf ihre Plakatkampagne vor.

Von dpa