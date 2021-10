Lange Warteschlangen: Sicherheitsfirma will besser werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach wiederkehrender Kritik an langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen hat das zuständige Unternehmen DSW in einem Schreiben an die Mitarbeiter Probleme eingeräumt. Man habe erkannt, dass «für eine reibungslose und qualitativ hochwertige» Erbringung der Leistungen am Flughafen eine «Umstrukturierung» nötig sei, heißt es nach dpa-Informationen in dem Schreiben. Die «NRZ» hatte zuvor darüber berichtet. Der DSW-Mutterkonzern Piepenbrock wollte zu den Vorgängen keine Stellung nehmen.

Von dpa