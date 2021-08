Laschet besucht von Flutkatastrophe betroffenen Ort

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) spricht bei einer Pressekonferenz in Bad Münstereifel.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich am Montag über die Auswirkungen der Flutkatastrophe im Ortsteil Odendorf der Gemeinde Swisttal im Rhein-Sieg-Kreis informiert. Über eine Stunde und damit deutlich länger als geplant machte sich der Unions-Kanzlerkandidat ein Bild von den Schäden und sprach mit Helfern und Betroffenen. Begleitet wurde er unter anderem von Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner (CDU) und dem ehrenamtlichen Helfer Kai Imsande. Er berichtete Laschet, dass er seit Sonntagabend rund 250 Fragen von Bewohnern an den Ministerpräsidenten gesammelt habe. Laschet schrieb daraufhin eigenhändig seine Kontaktdaten auf ein Stück Papier und gab es dem Helfer.

Auf seinem Rundgang wurde Laschet auch in stark beschädigte Häuser geführt, deren Keller teilweise immer noch voller Schlamm und Schwemmholz sind. Die Ortschaft war nach der Hochwasserkatastrophe fünf Tage lang evakuiert und gesperrt.

An einer Versorgungstelle traf Laschet auf einen Imbissbetreiber, der in Tränen ausbrach. In wenigen Minuten sei seine Arbeit von vielen Jahren zunichte gemacht worden.

Auf dem Programm des Ministerpräsidenten standen am Montagnachmittag noch weitere Orte in der Katastrophenregion.