Laschet gratuliert Nobelpreisträger List

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat dem Wissenschaftler Benjamin List zum Nobelpreis für Chemie 2021 gratuliert. Es freue ihn außerordentlich, dass List als langjährig in NRW tätiger Forscher den Nobelpreis erhalte, erklärte Laschet am Mittwoch. List ist seit 2005 Direktor am Max-Planck-Institut (MPI) für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. «Die Auszeichnung für Benjamin List ist ein eindrucksvoller Beleg für die wissenschaftliche Exzellenz unseres Landes», sagte Laschet.

Von dpa