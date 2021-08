Die Landesregierung will zum schnellen Wiederaufbau in den Flutgebieten in der kommenden Woche einen Nachtragshaushalt in den Landtag einbringen. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Berlin nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in der Hauptstadt an. Bund und Länder haben ein 30 Milliarden Euro schweres Paket für den Wiederaufbau beschlossen, das gemeinsam getragen werden soll.