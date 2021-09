Laschet stellte seiner Frau einen Maibaum vor die Tür

Armin Laschet (CDU) hat vor seiner Wahl zum Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen vor vier Jahren seiner Frau Susanne einen Maibaum vor die Tür gestellt. «Meine Frau dachte erst mal, der Baum stamme von einem Verehrer unserer Tochter. Und war sehr gerührt, als sie erfuhr, dass er nur für sie war», sagte Laschet dem Magazin «Bunte» auf die Frage, ob er ein Romantiker sei.

Der Maibaum - eine mit bunten Kreppbändern geschmückte Birke - ist Tradition im Rheinland: Männer stellen den Maibaum in der Nacht zum 1. Mai heimlich ihrer Angebeteten vor das Haus. Wann genau Laschet den Baum drapierte, blieb in dem Interview unklar. «Vor meiner Wahlzum Ministerpräsidenten, nach harten Wahlkampf-Wochenfür unsere ganze Familie» habe er es getan, so der heutige Kanzlerkandidat der Union. Die NRW-Wahl war am 14. Mai 2017, Laschets CDU siegte damals gegen die SPD um Amtsinhaberin Hannelore Kraft (SPD).