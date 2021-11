Laschet: «Verhältnis zu Söder war lange Zeit sehr gut»

Köln (dpa)

Der gescheiterte Unionskanzlerkandidat und scheidende CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat einen Einblick in sein angespanntes Verhältnis zu CSU-Chef Markus Söder gegeben. «Er hat lange Zeit gesagt «Die CDU hat das erste Vorschlagsrecht». Deshalb war ich erstmal überrascht, dass er überhaupt antrat, weil er ein Jahr lang das Gegenteil gesagt hatte», sagte Laschet am Mittwoch in der ARD-Sendung «Maischberger. Die Woche». «Noch im August 2020 war das gar kein Thema, dass es zu einem Konflikt zwischen CDU und CSU kommen könnte. Und das habe ich lange Zeit geglaubt.»

Von dpa