Laschet will vorerst Ministerpräsident in NRW bleiben

Berlin/Düsseldorf (dpa)

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) will nach der Niederlage bei der Bundestagswahl vorerst Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen bleiben. Er habe im Bundestagswahlkampf «sehr darauf geachtet», seine Aufgabe als Ministerpräsident in NRW «sehr ernsthaft» bis hin zu jeder Kabinettssitzung und Bearbeitung jedes Vorgangs weiterzuführen, sagte Laschet am Montag in Berlin. «Deshalb können Sie davon ausgehen, dass ich das auch in der nächsten Zeit bis zu einem Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten in vollem Umfang machen werde.»

Von dpa