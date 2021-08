Lastwagenfahrer uriniert im Kreisverkehr an sein Fahrzeug

Ein offenbar betrunkener Lastwagenfahrer hat nach einer speziellen Pause am Montagabend seinen Führerschein verloren. Nach Angaben der Polizei hatte der 63-Jährige aus dem Emsland zuerst sein Fahrzeug in einem Kreisverkehr bei Büren bei Paderborn so abgestellt, dass der Verkehr blockiert wurde. Dann erleichterte er sich vor den Augen zahlreicher Verkehrsteilnehmer und urinierte an die Stoßstange seines eigenen Fahrzeugs.

In Schlangenlinien fuhr er weiter in Richtung Autobahn. Bei einem zu heftigen Fahrmanöver riss ein Schlauch an dem Lastwagen. Die Bremsen blockierten und der Lastwagen blieb stehen. Die Polizei nahm eine Blutprobe, stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.