Laumann kritisiert Entlastungspakete

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat der Bundesregierung einen großen Fehler bei den bisherigen Entlastungspaketen in der Energiekrise vorgeworfen. «Man muss einmal sagen - und das pfeifen die Spatzen von den Dächern - dass man 30 Milliarden ausgegeben hat und die kleinen Leute dabei nicht im Blick gehabt hat», sagte Laumann, der auch Landesminister für Arbeit und Gesundheit ist, am Donnerstag im Landtag in Düsseldorf.

Von dpa