Laumann zu Reform: Klinikplanung muss Ländersache bleiben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Krankenhaus-Planung muss nach Worten des NRW-Gesundheitsministers auch bei der von Bund und Ländern angestrebten großen Klinikreform Ländersache bleiben. Das sagte Minister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag auf WDR 5 im «Morgenecho». Die Krankenhauslandschaft in den Bundesländern sei sehr unterschiedlich, es müsse regional geplant werden. Das könne man nicht «mit einer Schablone machen», betonte der Gesundheitspolitiker, der am Donnerstag an Beratungen in Berlin teilgenommen hatte. «Wichtig ist mir, dass die Länder das Sagen in der Krankenhausstruktur behalten.» Krankenhäuser seien neben Schulen die wichtigsten Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, sagte er der «Rheinischen Post» (RP).

Von dpa