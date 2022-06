Lauterbach: Expertenrat-Gutachten für Corona-Bekämpfung

Düsseldorf (dpa)

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die vom Corona-Expertenrat der Bundesregierung vorgelegte neue Stellungnahme zur Grundlage für die Pandemie-Bekämpfung im Herbst machen. Das Gutachten werde «maßgeblich für unsere Pandemiebekämpfung im Herbst», sagte Lauterbach am Mittwoch in Düsseldorf bei einem von der «Rheinischen Post» veranstalteten Ärzte-Netzwerktreffen. «Wir werden dieses Gutachten auswerten und auf Grundlage des Gutachtens zeitnah zu Empfehlungen kommen, mit denen wir den Herbst vorbereiten.»

Von dpa