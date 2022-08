Lebenserwartung während Corona-Pandemie in NRW gesunken

Düsseldorf/Wiesbaden (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist die durchschnittliche Lebenserwartung während der Corona-Pandemie gesunken. Nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung lag sie 2021 bei neugeborenen Jungen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 0,38 Jahre niedriger, bei neugeborenen Mädchen um 0,28 Jahre. Die ermittelte Lebenserwartung bezieht sich jeweils auf die im entsprechenden Jahr geborenen Menschen. 2019 hatte der durchschnittliche Wert in NRW für Jungen 78,39 Jahre und für Mädchen 82,95 Jahre betragen, wie das Bundesinstitut am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Zwei Jahre später waren es 78,01 Jahre für Jungen und 82,67 Jahre für Mädchen.

