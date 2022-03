Lebensgefahr nach missglücktem Überholmanöver

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf einer Landstraße im Kreis Steinfurt sind am Montag zwei Fahrer verletzt worden.

Der Polizei zufolge schwebt einer der Männer nach dem Unfall in Westerkappeln an der Landesgrenze zu Niedersachsen in Lebensgefahr. Nach den ersten Ermittlungen kam es bei einem Überholmanöver zu dem Zusammenstoß. Spezialisten der Unfallaufnahme aus Münster haben die Ermittlungen aufgenommen.