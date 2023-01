Lebenslange Haft: Mann tötet Frau und missbraucht Leiche

Köln (dpa/lnw)

Mord aus niedrigen Beweggründen in Tatmehrheit mit Störung der Totenruhe - dafür hat das Landgericht Köln am Montag einen 40-jährigen Mann zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Der Kölner hatte die 30 Jahre alte Mutter eines damals sechs Jahre alten Jungen nach Überzeugung des Gerichts im April 2022 aus Wut über ihre Trennung zunächst bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Anschließend habe der Angeklagte ein Messer aus der Küche in der Wohnung der Frau in Köln-Porz geholt, sechsmal «mit Wucht» auf Brust und Rücken der Frau eingestochen und die Tote sexuell missbraucht.

Von dpa