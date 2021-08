Lebensmittelmarkt überfallen: Verdächtiger festgenommen

Ein Mann hat am Freitagmorgen einen Lebensmittelmarkt in Köln überfallen. Der Verdächtige wurde nach Polizeiangaben noch am Tatort festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher.

Ein Zeuge hatte am Morgen die Polizei alarmiert. Demnach hatte ein 40 bis 50 Jahre alter Mann eine Aldi-Filiale im gutbürgerlichen Stadtteil Lindenthal überfallen. Im Geschäft habe der Täter eine Frau festgehalten und bedroht - ob er dabei eine Waffe benutzte, werde noch ermittelt, sagte der Sprecher.

Spezialkräfte umstellten das Gebäude, die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt. Alle Kunden und Mitarbeiter hätten das Geschäft verlassen können. Danach sei auch der mutmaßliche Täter herausgekommen und festgenommen worden. Beamte durchsuchten den Discounter und sicherten Spuren. Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.