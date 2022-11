Lehrer soll Schülerinnen beim Umziehen gefilmt haben

Oberhausen (dpa/lnw)

Ein Lehrer einer Grundschule in Oberhausen soll Schülerinnen heimlich beim Umziehen zum Schwimmunterricht gefilmt haben. Die Lehrkraft sei am 22. November bei der Polizei in Oberhausen angezeigt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Oberhausener Polizei am Dienstag gemeinsam mit. Es wurde umgehend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von dpa