Leichenfund im Rhein-Herne-Kanal: Identität weiter unklar

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Einen Tag nach einem Leichenfund im Rhein-Herne-Kanal bei Gelsenkirchen ist die Identität der toten Frau weiter unklar. Auch die Ermittlungen zur Todesursache dauerten an, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung gebe es zunächst nicht. Fahrgäste eines Passagierschiffes hatten die im Wasser treibende Leiche der erwachsenen Frau am Sonntagnachmittag entdeckt. Rettungskräfte der DLRG hatten den Leichnam geborgen. Der Start einer Schiffsparade auf dem Rhein-Herne-Kanal war wegen des Einsatzes um etwa zwei Stunden verschoben worden.

Von dpa