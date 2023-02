Leichtathletik-Präsident gegen Rückkehr russischer Athleten

Dortmund (dpa)

Der deutsche Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing ist gegen eine Rückkehr von Sportlern aus Russland und Belarus zu internationalen Wettkämpfen. «So lange noch eine Kugel oder eine Rakete auf die Ukraine abgefeuert wird, möchte ich nicht mit Vertretern aus Russland an einem Tisch sitzen oder mit ihnen Sport treiben», sagte er am Samstag bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund.

Von dpa