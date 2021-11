Leipzig beginnt mit Brügge-Siegern: Schick stürmt für Bayer

Leipzig (dpa)

RB Leipzig vertraut auch in der Fußball-Bundesliga seinen 5:0-Siegern aus der Champions League beim FC Brügge. Co-Trainer Achim Beierlorzer, der erneut den an Corona erkrankten Chefcoach Jesse Marsch ersetzt, schickt gegen Bayer Leverkusen (17.30 Uhr/DAZN) die identische Startelf wie im Spiel beim belgischen Meister ins Rennen. Damit steht Neuzugang Brian Brobbey erstmals auch in der Bundesliga in der Startelf und stürmt neben André Silva.

Von dpa