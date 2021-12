Leon Löwentraut zeigt 21 Meter hohes Kunstwerk in Dubai

Eine 21 Meter hohe, aus Containern bestehende Skulptur des Düsseldorfer Künstlers Leon Löwentraut (23) steht für einige Monate vor dem Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai. Der 830 Meter hohe Turm ist das höchste Bauwerk der Welt. Wie ein Sprecher des Künstlers mitteilte, ist das Werk mit dem Namen «Global Gate» ab dem heutigen Donnerstag für Besucher zugänglich. Es steht zur Weltausstellung Expo 2020 bis einschließlich März in der Hauptstadt des gleichnamigen Emirats - und soll danach in weiteren Städten zu sehen sein.

Die farbenfrohe XXL-Skulptur ist Teil der #Art4GlobalGoals-Kampagne, mit der auf die 17 Ziele der UN für eine nachhaltige Entwicklung in der Welt aufmerksam gemacht werden soll; etwa Armutsbekämpfung, Frieden und Gerechtigkeit oder Erneuerbare Energien. An den Innenwänden des Tores werden die Inhalte in zwölf verschiedenen Sprachen erklärt. Das 21 Meter hohe, 24 Meter breite und 6 Meter tiefe Kunstwerk ist in seiner Form an das Brandenburger Tor angelehnt und stand zunächst am Frankfurter Flughafen.

Für Löwentraut ist nach eigenen Worten «Quality Education» (hochwertige Bildung) das wichtigste Ziel. «Ohne Bildung läuft gar nichts», so der junge Künstler. Er selber gebe sich zudem «Mühe, nachhaltig zu leben». Beispielsweise beheize er sein Atelier mit Erdwärme und verzichte beim Einkauf auf Plastiktüten.

Auch an dem Kunstwerk habe er umweltbewusst gearbeitet. Die Farben seien lösungsmittelfrei und das Material zu 100 Prozent recycelbar. Und: «Lediglich die Außenfassade reist von Ort zu Ort.» Die gastgebenden Städte stellen die 37 Seecontainer, die von dem Werk umhüllt werden, zur Verfügung. Als nächster Halt ist laut Löwentrauts Sprecher Wien im Gespräch.