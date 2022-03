Lessio verlängert Vertrag in Krefeld

Krefeld (dpa/lnw)

Eishockey-Profi Lucas Lessio geht für zwei weitere Jahre bei den Krefeld Pinguinen auf Torejagd. Der Kanadier hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Dies teilte der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Freitag mit. Der 29-jährige Kanadier führt derzeit mit 16 Toren die interne Torjägerliste an, hinzu kommen zwölf Vorlagen.

Von dpa