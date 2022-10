Letsch: «Wir zeigen auswärts und zu Hause zwei Gesichter»

Bochum/Wolfsburg (dpa)

Die widersprüchlichen Auftritte des VfL Bochum in Heim- und Auswärtsspielen geben dem neuen Trainer Thomas Letsch Rätsel auf. «Wenn ich die Lösung hätte, würden wir morgen den Schalter umlegen und würden es verhindern», sagte der 54-Jährige nach dem 0:4 (0:2) beim VfL Wolfsburg am Samstag in der Fußball-Bundesliga.

Von dpa