Letzter Haushalt vor Landtagswahl in NRW verabschiedet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am Mittwoch den letzten Haushalt der amtierenden schwarz-gelben Landesregierung vor der Landtagswahl verabschiedet. Der Etat für das Jahr 2022 stellt mit einem Volumen von mehr als 87,5 Milliarden Euro einen neuen Rekord auf. Der laufende Landeshaushalt umfasst rund 3,4 Milliarden Euro weniger. In ihrem Etat weist die Landesregierung keine Neuverschuldung aus. In NRW wird am 15. Mai 2022 ein neuer Landtag gewählt.

Von dpa