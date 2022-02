Leverkusen in Mainz: Offensive fordert stärkste Defensive

Spieltages in der Fußball-Bundesliga will Bayer Leverkusen im Gastspiel beim FSV Mainz 05 die Serie von vier Siegen nacheinander fortsetzen. Mit einem weiteren Erfolg am heutigen Freitag (20.30 Uhr/DAZN) würde die Werkself den dritten Tabellenplatz festigen und der Qualifikation für die Champions League einen weiteren Schritt näherkommen. Allerdings bekommt es die derzeit beste Offensivmannschaft mit der stärksten Defensive der Liga zu tun. Die Mainzer haben im bisherigen Saisonverlauf erst 24 Gegentore kassiert - das ist Bestwert unter allen 18 Teams. Zudem sind die Rheinhessen sehr heimstark. 24 ihrer bisher 31 Punkte holten sie im eigenen Stadion.