Leverkusen mit Respekt gegen Mainz: Seoane lobt Wirtz

Der Leverkusener Fußball-Lehrer Gerardo Seoane geht mit Respekt in das Duell mit dem Überraschungsteam aus Mainz. «Nach fünf Spieltagen ist die Tabelle noch nicht so aussagekräftig. Was aber aussagekräftig ist, sind die Leistungen von Mainz - und zwar saisonübergreifend», lobte der Schweizer vor dem Bundesliga-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Tabellennachbarn. Der mit zehn Punkten zweitbeste Saisonstart des FSV Mainz 05 in seiner bisherigen Bundesliga-Geschichte kommt für den Bayer-Coach nicht überraschend: «Sie verteidigen sehr gut und schalten dann gut um. Es wird eine schwierige Aufgabe, Torchancen herauszuspielen.»

Mut schöpft Bayer-Coach Seoane aus dem 3:1 vor einer Woche in Stuttgart, wo sein Team trotz des frühen Platzverweises für Robert Andrich (31. Minute) die Führung mit viel Leidenschaft erfolgreich verteidigte. «Das Spiel bleibt in guter Erinnerung. Von Spirit und der Mentalität her haben wir da einen Schritt nach vorn gemacht.» Bis auf den gesperrten Andrich können die Leverkusener mit dem gleichen Kader wie am vergangenen Sonntag planen.

Ein Sonderlob sprach Seoane für den erst 18 Jahre alten Nationalspieler Florian Wirtz aus, der zuletzt dreimal in Folge traf und in dieser Saison bereits vier Torvorlagen gab. «Er zeigt hohe Bereitschaft, für die Mannschaft zu arbeiten. Sein tägliches Verhalten deutet auf gewisse Demut hin, dass er immer wieder bereit ist, an sich weiter zu arbeiten», kommentierte der Trainer. Dennoch warnte er vor einer übertriebenen Erwartungshaltung: «Er ist ein junger Spieler. Da kann auch mal eine schlechtere Phase kommen. Es ist wichtig, dass wir ihn begleiten, dass er auf dem richtigen Weg bleibt.»