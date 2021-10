Leverkusen mit sechs Änderungen: Auch Alario fällt aus

Leverkusen (dpa)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht mit großen Personalsorgen im Angriff in die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC am Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky). Neben den ohnehin verletzten Patrik Schick und Karim Bellarabi fällt auch Lucas Alario wegen muskulärer Probleme aus. Für ihn rückt Paulinho in die Angriffsspitze.

Von dpa