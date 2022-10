Leverkusen will Chance auf Achtelfinale wahren

Madrid (dpa)

Bayer Leverkusen will im vorletzten Gruppenspiel der Champions League bei Atlético Madrid seine Chance auf das Weiterkommen in der Königsklasse wahren. Gegen die Spanier feierte der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga seinen bisher einzigen Sieg in vier Spielen der Königsklasse in der laufenden Saison. Favorit sind die instabilen Rheinländer beim Top-Team von Trainer Diego Simeone heute dennoch nicht. Zuletzt gab es in der Liga eine klare Niederlage bei Eintracht Frankfurt und ein Remis gegen den VfL Wolfsburg.

Von dpa