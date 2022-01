Lindner ermuntert FDP zu eigenständigen Landtagswahlkämpfen

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw)

FDP-Bundesparteichef Christian Lindner hat die Liberalen zu einer «eigenständigen politischen Handschrift» bei den anstehenden Landtagswahlen ermuntert. Es sei klar, dass sich Landesinteressen auch von der Politik der Ampel-Koalition im Bund unterschieden, sagte er am Samstag bei einem digitalen Landesparteitag der nordrhein-westfälischen FDP. In den Ländern habe die FDP regionale Abwägungen zu berücksichtigen. Es sei gut, dass die Partei in NRW ebenso wie im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen eigenständig in die diesjährigen Landtagswahlen gehe.

Von dpa