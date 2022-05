Lindner-Rede bei FDP-Wahlkampffinale massiv gestört

Düsseldorf (dpa)

FDP-Bundesparteichef Christian Lindner hat die militärische und finanzielle Unterstützung Deutschlands für die Ukraine unter lautstarken Protesten in Düsseldorf verteidigt. Einigen Dutzend Störern, die dem Bundesfinanzminister am Samstag «Kriegstreiber» und «Lügner» entgegenriefen, hielt Lindner am Samstag entgegen: «Wenn Ihr glaubt, dass Ihr mich aus der Ruhe bringen könnt, habe Ihr Euch getäuscht.» Beim offiziellen Wahlkampffinale seiner Partei musste er dennoch seine Stimme arg anheben.

Von dpa