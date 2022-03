Linke NRW: Mit Gerechtigkeitskampagne zurück in den Landtag

Düsseldorf/Leverkusen (dpa/lnw)

Die Linke setzt im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf auf das Thema Gerechtigkeit. «In einem reichen Land, in dem fast jedes fünfte Kind in Armut aufwächst, wollen wir dafür sorgen, dass alle Kinder von einer großen Zukunft träumen können», sagte Spitzenkandidatin Carolin Butterwege am Freitag bei der Vorstellung der Kampagne in Leverkusen.

Von dpa