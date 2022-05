Linken-Chefin: Sehr enttäuschendes Ergebnis in NRW

Berlin (dpa)

Die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler, hat sich nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sehr enttäuscht gezeigt. «Die Partei ist momentan in einer schwierigen Situation», sagte sie am Sonntag im ZDF nach der Veröffentlichung der ersten Hochrechnung. Demnach verpasst die Linke in NRW klar den Einzug in den Landtag.

Von dpa