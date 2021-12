Lkw kollidiert im Kreisverkehr mit Auto: Drei Verletzte

Straelen (dpa/lnw)

Ein Lastwagen ist in einem Kreisverkehr in Straelen (Kreis Kleve) mit einem Auto kollidiert und auf die Seite gekippt. Die beiden Insassen des komplett demolierten Kleinwagens und der 33 Jahre alte Lkw-Fahrer seien am Freitagmorgen leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa