Lkw kracht in Pkw: Mehrere Verletzte nach Unfall auf A3

Bonn (dpa/lnw)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Sankt Augustin in Fahrtrichtung Oberhausen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie und zwei weitere Beteiligte kamen in ein Krankenhaus. Ein 68-jähriger Lkw-Fahrer sei am Dienstagnachmittag am Ende eines Staus in einen Pkw aus den Niederlanden gekracht, teilte ein Polizeisprecher mit.

Von dpa