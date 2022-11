Lob vom Gegner aus Köln: «Großer Respekt» vor Freiburger Weg

Freiburg (dpa)

Lizenzspieler-Chef und Ex-Profi Thomas Kessler vom 1. FC Köln hat die Arbeit vom SC Freiburg vor dem direkten Duell in der Fußball-Bundesliga hervorgehoben. «Ich glaube, wir sind nicht die einzigen in der Bundesliga, die ganz genau hinschauen, was in Freiburg passiert», sagte der 36-Jährige dem Streamingdienst DAZN vor der Partie im Breisgau am frühen Sonntagabend. «Da ist eine große Kontinuität, nicht nur in der sportlichen Führung. Auch im Trainerteam.»

Von dpa