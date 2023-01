Lützerath-Demo: Verzögerungen im Bahnverkehr

Die Demonstration bei Lützerath im Rheinischen Revier hat am Samstagmittag im Bahnverkehr in der Region teils für Verzögerungen gesorgt.

Zahlreiche Menschen nehmen an der Demonstration von Klimaaktivisten bei Lützerath unter dem Motto "Räumung verhindern! Für Klimagerechtigkeit" teil.

Wegen der erhöhten Zahl der Fahrgäste, die die Demonstration ansteuerten, komme es an den Bahnhöfen Erkelenz, Mönchengladbach und Rheydt zu Verspätungen, schrieb DB Regio via Twitter. Das betreffe insbesondere die Regionalbahnlinie RB33. Die Polizei hatte zu der Demo im Vorfeld etwa 8000 Menschen erwartet. Die Veranstalter machten am Samstagmittag zunächst keine Angaben zur Anzahl der Teilnehmer.