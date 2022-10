«Lützi bleibt!» - Protest gegen Pläne am Tagebau

Aachen (dpa/lnw)

In Aachen haben am Mittwoch etwa hundert Menschen in der Innenstadt gegen das geplante Ende des Ortes Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler protestiert. Ein Bewohner des von Klimaschützern besiedelten Ortes sagte, es könne nicht sein, dass 2022 ein Dorf für die «dreckige Braunkohle» abgebaggert werde. Die Grünen hätten Wahlkampf in Lützerath gemacht, «jetzt haben sie uns verraten».

Von dpa