Lufthansa-Streik sorgt auch für Flugausfälle in NRW

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw)

Auch an den beiden großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind am Freitag wegen des Pilotenstreiks bei der Lufthansa eine ganze Reihe von Flügen ausgefallen. Allein in Düsseldorf wurden von der Lufthansa 14 der insgesamt 26 für Freitag geplanten Starts und Landungen in Düsseldorf abgesagt, wie die Homepage des Flughafens am Nachmittag zeigte. Noch am Morgen war der Flughafen sogar davon ausgegangen, dass 18 Flüge ausfallen würden. Betroffen waren Verbindungen nach Frankfurt und München.

Von dpa