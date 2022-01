Luftqualität 2021: Stickstoffdioxid unter Grenzwert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im vergangenen Jahr sind an allen Messstellen zur Überwachung der Luftqualität in NRW die kritischen Werte unterschritten worden. So lag der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) an allen 56 automatisierten Probenahmestellen unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, wie aus vorläufigen Daten des Landesamtes für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (Lanuv) hervorgeht, die das Umweltministerium am Mittwoch vorlegte. Knapp unterschritten wurde der Grenzwert mit einem Mittelwert von 38 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Düsseldorfer Cornelius Straße und am Graf-von-Galen-Ring in Hagen.

Von dpa