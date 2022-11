Ein heute acht Jahre altes Mädchen aus Attendorn im Sauerland hat nach Behördenangaben die vergangenen sieben Jahre in seinem Zimmer verbringen müssen. „Das Kind wusste nicht, wie ein Wald aussieht. Es ist ohne Kontakt zur Außenwelt aufgewachsen“, sagte Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grotthuss am Wochenende. Mitarbeiter von Polizei und Jugendamt hätten das Mädchen am 23. September befreit.

Mitten in einer Attendorner Wohnsiedlung wuchs das Kind in diesem Haus eingesperrt auf.

Das Motiv kennen die Behörden noch nicht. Das Mädchen – nennen wir es Maria – sei nicht aktiv körperlich misshandelt oder missbraucht worden, erklärte der Oberstaatsanwalt. „Es ist auch nicht unterernährt. Aber natürlich hat es körperliche Folgen, wenn man sich sein Leben lang nicht ausgiebig bewegen kann.“

MEHR ZUM THEMA Kriminalität Mutmaßlich eingesperrtes Mädchen - Zeugenvernehmungen

Das Drama spielte sich in einem Zweifamilienhaus ab, das mitten in einer Wohnsiedlung liegt. Hier lebte Maria mit ihrer Mutter Rosemarie G. und ihren Großeltern, denen das Haus gehört.

Eltern getrennt

Als Maria 2013 zur Welt kam, hatten sich ihre Eltern bereits getrennt, standen aber noch in Kontakt. Nach etwa einem halben Jahr will der Vater einen Zettel hinter dem Scheibenwischer seines Wagens gefunden haben, auf dem die Mutter des Mädchens geschrieben haben soll, sie wandere mit dem Kind nach Italien aus. Italien – das ist die Heimat von Marias Großvater Giuseppe G., bei dem sie in Attendorn lebte. In Italien hat die Familie Verwandte. 2015 meldete sich die Frau dann in Deutschland ab und hinterließ eine italienische Adresse.

Mutter schottet sich ab

„Nach unserem bisherigen Ermittlungsstand wurde nicht nur das Mädchen zu etwa diesem Zeitpunkt eingeschlossen. Auch die Mutter entschied sich offenbar nach einiger Zeit dafür, das Haus in Attendorn nicht mehr zu verlassen“, sagt Oberstaatsanwalt Baron von Grotthuss.

Der Vater des Kindes hatte Marias Mutter Ende 2015 noch einige Male in Attendorn gesehen. Weil ihm das komisch vorkam, soll er das Jugendamt informiert haben, das die Großeltern befragt haben soll. Die sollen aber erklärt haben, ihre Tochter sei nur zu Besuch gewesen.

Anonyme Hinweise

Die Jahre gingen ins Land, und niemand bemerkte etwas von dem Schicksal des eingesperrten Mädchens. „Man denkt nicht, das so etwas in einem kleinen Ort im Sauerland möglich ist, aber es ist wohl so gewesen“, sagt der Sprecher der Staatsanwalt. Es habe zwar gelegentlich anonyme Hinweise an das Jugendamt gegeben, aber Nachfragen der Behörde hätten die Großeltern zerstreut. Sie verweigerten auch den Zugang zum Haus – auch Marias Vater, auch der Polizei. Und einen Durchsuchungsbeschluss gab es jahrelang nicht.

Das Jugendamt will auch immer wieder Post nach Italien geschickt haben, die angeblich nicht zurückgekommen sei. Dagegen gab Marias Vater an, seine Päckchen an das Mädchen seien immer zurückgeschickt worden. Schließlich habe er seine Versuche einer Kontaktaufnahme aufgegeben,

Verwandter gibt Tipp

Dass Maria aus ihrem Gefängnis befreit werden konnte, verdankt sie einem Onkel aus Stuttgart. Er und seine Frau hatten eine Italienreise unternommen und dabei auch Verwandte besucht, bei denen Maria und ihre Mutter leben sollten. Die Verwandten sollen erstaunt erklärt haben, Marias Mutter sei noch nie dort gewesen, man habe sie aber mal telefonisch in Attendorn erreicht.

Befreites Kind staunt

Der Verwandte war alarmiert und ging in Deutschland zur Polizei. Die stand schließlich mit einem Durchsuchungsbeschluss vor dem Haus in Attendorn. Der Oberstaatsanwalt: „Als das Mädchen aus dem Haus geholt wurde, saß es im Garten und staunte, wie groß die Welt ist.“ Das Mädchen wurde in die Kinderklinik Siegen gebracht und eingehend untersucht. Dort sagte das Mädchen nach Angaben der Behörden, es habe noch nie eine Wiese oder einen Wald gesehen oder in einem Auto gesessen. Angeblich soll das Kind auch Schwierigkeiten gehabt haben, eine Treppe zu benutzen.

„Trotzdem geht es ihm den Umständen entsprechend gut“, sagt Patrick Baron von Grotthuss. Das Mädchen lebe jetzt in einer Not-Pflegefamilie und werde vom Jugendamt betreut. Was das Nichterlebte für die Psyche des Kindes bedeutet, ist noch völlig unklar. „Das Mädchen ist ja ohne jeden äußeren Sozialkontakt aufgewachsen. Kindergarten, Schule – das hatte es alles nicht.“

Die Täter schweigen

Gegen die Mutter und die Großeltern – sie alle sind Deutsche – wird jetzt wegen Misshandlung Schutzbefohlener und Freiheitsberaubung ermittelt. Weil es keine Haftgründe gibt, leben sie weiter in ihrem Haus. „Alle drei schweigen zu den Vorwürfen“, sagt Baron von Grotthuss. Masn strebe an, sie psychiatrisch untersuchen zu lassen. Ob sie dem zustimmen, ist allerdings noch unklar.