Männer in Remscheid durch Messerstiche schwer verletzt

Remscheid (dpa/lnw)

Bei einer Schlägerei soll in Remscheid ein Beteiligter ein Messer gezückt und zwei 16 und 24 Jahre alte Kontrahenten niedergestochen haben. Drei Jugendliche seien in einem Linienbus mit den beiden späteren Opfern in Streit geraten, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Von dpa