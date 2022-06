Männer stehlen zehn Grills und drei Schwimmbecken

Einer der beiden Täter habe am Dienstagnachmittag eine Mitarbeiterin des Geschäfts durch ein Gespräch abgelenkt, sagte ein Sprecher der Polizei Unna. So sei es dem Duo gelungen, die Grills und Pools per Einkaufswagen aus dem Baumarkt zu bringen. Anschließend sollen die Männer in einem weißen Auto mit dem «ungewöhnlichen» Diebesgut geflüchtet sein. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Die sommerliche Ware soll laut dem Sprecher vermutlich weiterverkauft werden.